Как защититься от ОРВИ и гриппа

Единый консультационный центр Роспортебнадзора:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
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Каковы симптомы гриппа?
Для гриппа характерно внезапное начало с подъема температуры тела до высоких цифр, выраженная интоксикация, озноб, мышечные и головные боли, сухой кашель, слезотечение. Наибольшему риску заболевания гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди. У больных гриппом часто наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, сердечнососудистых заболеваний, заболеваний почек, нарушение обмена веществ и т.д. Грипп отличается от других инфекций тяжелым течением, наличием осложнений, которые могут закончиться смертельным исходом.
Как защититься?
Очень важна профилактика ОРВИ и гриппа. Безусловно, намного легче предотвратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической и неспецифической защиты.
К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется две недели.
К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.
Для этого необходимо:
- отправляясь на прогулку, одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
- правильно питаться: включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С: цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, сухофрукты;
- укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты; средства, стимулирующие иммунитет; интерфероны;
- применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах, применять противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;
- пить больше жидкости: воды, фруктовых и овощных соков;
- при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закрывать рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование;
- регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
- в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей;
- больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаляться;
- избегать стрессов, переутомления;
- при появлении больного в семье необходимо его изолировать.
Что делать в случае заболевания?
- Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
- Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
- Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
- Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.
Что делать если в семье кто-то заболел?
- Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
- Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
- Часто проветривайте помещение.
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
- Часто мойте руки с мылом.
- Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
- Ухаживать за больным должен только один член семьи.