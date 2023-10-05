Какие белковые продукты могут навредить здоровью, рассказал эксперт

Употребляя любые мясные продукты, человек получает белок и цинк. Однако не все мясо может быть полезно и часто вредных веществ там даже больше, чем полезных.

В первую очередь нужно отказаться от вареной колбасы, салями и ветчины.

В этих продуктах жиров и углеводов гораздо больше, чем полезных белков. Также суточная норма - один ломтик, а для бутерброда потребуется минимум три.

Можно сократить потребление свиной грудинки из-за ее калорийности. Если отказаться от этого продукта невозможно, то добавляйте в порции овощи или бобы.

Из-за калорийности и большого количества соли нужно категорически отказаться от фастфуда, жареных сосисок и салями, отмечает эксперт.

Ранее в каких неожиданных продуктах подстерегает чрезмерно опасное количество соли, рассказала диетолог.