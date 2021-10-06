Какие показатели влияют на выживаемость пациентов с COVID-19

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Какой из параметров напрямую влияет на смертность?

Эксперты выяснили, что риск смерти может быть обусловлен низким ответом антител против S-белка.

Коронавирус. Пандемия. CC0

По результатам исследования — в нем участвовали 92 пациента — «те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови».