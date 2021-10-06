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Здоровье

Какие показатели влияют на выживаемость пациентов с COVID-19

Ученые из Испании и Канады оценили факторы, влияющие на выживаемость пациентов с тяжелой формой ковида. Результаты исследования приводит РИА «Новости».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1
От каких показателей зависит выживаемость при коронавирусе?

На защищенность организма влияют 3 показателя крови: уровень специфических антител против определенных антигенов, общее количество антигенов (антигенемия), количество вирусной РНК в крови.

Отметим, что специфические антитела блокируют репликацию вируса. А по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса.

2
Какой из параметров напрямую влияет на смертность?

Эксперты выяснили, что риск смерти может быть обусловлен низким ответом антител против S-белка.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

По результатам исследования — в нем участвовали 92 пациента — «те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови».

3
Сколько человек скончались от ковида в Алтайском крае

По данным Оперативного штаба, всего в регионе умерли 5 558 человек с ковидом. По данным на 5 октября, за сутки скончались 28 человек с коронавирусом.

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