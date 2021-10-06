Какие показатели влияют на выживаемость пациентов с COVID-19

На защищенность организма влияют 3 показателя крови: уровень специфических антител против определенных антигенов, общее количество антигенов (антигенемия), количество вирусной РНК в крови.
Отметим, что специфические антитела блокируют репликацию вируса. А по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса.
Эксперты выяснили, что риск смерти может быть обусловлен низким ответом антител против S-белка.
По результатам исследования — в нем участвовали 92 пациента — «те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови».
По данным Оперативного штаба, всего в регионе умерли 5 558 человек с ковидом. По данным на 5 октября, за сутки скончались 28 человек с коронавирусом.