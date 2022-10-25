Какие продукты вредят сердцу, рассказал кардиолог

Вредные трансжиры используются на производстве печенья, в некачественной кулинарии и при длительной жарке картофеля фри.
Негативно влияют на сердце и сосуды продукты из переработанного мяса. В сосисках и колбасе по технологии производства также замешивается жир.
Блюда из красного мяса должны появляться на столе не чаще одного раза в неделю, считает специалист. Злоупотреблять сладким и выпечкой также не рекомендуется.
«Сладкое в небольших количествах не несет опасности для сердца. А употребление мучных изделий в больших количествах могут привести к ожирению и нарушению углеводного обмена», — уточняет врач.
Неправильное питание ускоряет рост атеросклеротических бляшек в сосудах. В дальнейшем это увеличивает риск инфаркта.