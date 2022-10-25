25 октября
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Здоровье

Какие продукты вредят сердцу, рассказал кардиолог

Наиболее опасные продукты для сердца содержат трансжирные кислоты. Об этом радио Sputnik сообщает врач-терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин.

Сердце, орган, здоровье.
Сердце, орган, здоровье.
СС0

Вредные трансжиры используются на производстве печенья, в некачественной кулинарии и при длительной жарке картофеля фри.

Негативно влияют на сердце и сосуды продукты из переработанного мяса. В сосисках и колбасе по технологии производства также замешивается жир.

Блюда из красного мяса должны появляться на столе не чаще одного раза в неделю, считает специалист. Злоупотреблять сладким и выпечкой также не рекомендуется.

«Сладкое в небольших количествах не несет опасности для сердца. А употребление мучных изделий в больших количествах могут привести к ожирению и нарушению углеводного обмена», — уточняет врач.

Неправильное питание ускоряет рост атеросклеротических бляшек в сосудах. В дальнейшем это увеличивает риск инфаркта.

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