12 сентября
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Здоровье

Какие тяжелые болезни можно определить по рукам, рассказала врач

Какие опасные патологии можно определить по цвету кожи на руках, рассказала терапевт Людмила Лапа, сообщает Газета.Ru.

Левша. Левая рука
Левша. Левая рука
СС0

Изменение цвета кожи на руках может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам врача, у здорового человека ладони должны быть теплыми, а ногти розовыми. Кожа дает «сигнал», что в организме есть патологии.

«Сухие руки говорят о проблемах с поджелудочной железой. Посиневший оттенок кожи — нарушена микроциркуляция крови. Это грозит проблемами с сердцем», — предупредила терапевт.

Также она отметила, что точки на ногтях черного или белого цвета указывают на развитие грибковых заболеваний.

На эту серьезную проблему стоит обратить внимание.

Излишняя пигментация в виде небольших веснушек — признак проблем с печенью.

«При появлении пигментации стоит обратиться к врачу и сделать расширенный анализ крови», — рассказала Лапа.

Ранее врач назвала главные причины развития рака.

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