Какие тяжелые болезни можно определить по рукам, рассказала врач

Изменение цвета кожи на руках может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
По словам врача, у здорового человека ладони должны быть теплыми, а ногти розовыми. Кожа дает «сигнал», что в организме есть патологии.
«Сухие руки говорят о проблемах с поджелудочной железой. Посиневший оттенок кожи — нарушена микроциркуляция крови. Это грозит проблемами с сердцем», — предупредила терапевт.
Также она отметила, что точки на ногтях черного или белого цвета указывают на развитие грибковых заболеваний.
На эту серьезную проблему стоит обратить внимание.
Излишняя пигментация в виде небольших веснушек — признак проблем с печенью.
«При появлении пигментации стоит обратиться к врачу и сделать расширенный анализ крови», — рассказала Лапа.