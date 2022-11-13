13 ноября
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Здоровье

Какое количество простуд за сезон считается нормой, рассказала врач

О допустимом количестве простуд за осенне-зимний период и нарушениях в работе имунной системы, рассказывает радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.

Простуда
Простуда
СС0

При низкой температуре воздуха, простудные явления происходят чаще. Взрослый человек в идеале не должен заражаться респираторными инфекциями.

В отличие от взрослых, дети в детских садах болеют каждую неделю или раз в месяц. У них стерильная имунная система и попадая в коллектив, они встречаются с вирусами и бактериями.

«В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, переболеть допустимо один-два раза. Если чаще — это повод задуматься», — предупреждает специалист.

По словам врача, если простуда имеет продолжительность чаще двух раз за сезон или же подолгу сохраняются респираторные инфекции — стоит проконсультироваться со специалистом.

Продолжительность простудного заболевания также может говорить о слабом иммунитете.

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