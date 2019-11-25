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Здоровье

Капля крови: японцы научились с точностью до 99% определять наличие 13 видов рака

Японская корпорация Toshiba разработала метод диагностики раковых заболеваний, позволяющий по анализу крови определить наличие этого заболевания с точностью до 99%, говорится в распространенном заявлении компании, передает ТАСС.

Медицина.
Медицина.
ССО.

Основа

В основе этого способа диагностики — выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки.

Для проведения анализа требуется всего одна капля крови и примерно 2 часа времени. Специально для этого компания создала портативное устройство со встроенным диагностическим чипом.

Тест позволяет определить наличие 13 видов рака, в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и т.д. Он работает даже на самых ранних стадиях заболевания, отмечают в Toshiba.

Цикл испытаний

Компания рассчитывает, что через несколько лет после завершения цикла необходимых испытаний новый метод диагностики будет применяться повсеместно.

Рентген. Снимок. Врач
Рентген. Снимок. Врач
СС0

Искусственный интеллект

В Японии на фоне роста числа онкобольных в последние годы активно изучаются новые методы борьбы с ним, пишет bfm.ru.

В первую очередь они касаются совершенствования методов диагностики, позволяющих выявить заболевание на ранних стадиях. Постепенно для этого начинает все шире применяться искусственный интеллект.

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