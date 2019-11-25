Капля крови: японцы научились с точностью до 99% определять наличие 13 видов рака

Основа
В основе этого способа диагностики — выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки.
Для проведения анализа требуется всего одна капля крови и примерно 2 часа времени. Специально для этого компания создала портативное устройство со встроенным диагностическим чипом.
Тест позволяет определить наличие 13 видов рака, в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и т.д. Он работает даже на самых ранних стадиях заболевания, отмечают в Toshiba.
Цикл испытаний
Компания рассчитывает, что через несколько лет после завершения цикла необходимых испытаний новый метод диагностики будет применяться повсеместно.
Искусственный интеллект
В Японии на фоне роста числа онкобольных в последние годы активно изучаются новые методы борьбы с ним, пишет bfm.ru.
В первую очередь они касаются совершенствования методов диагностики, позволяющих выявить заболевание на ранних стадиях. Постепенно для этого начинает все шире применяться искусственный интеллект.