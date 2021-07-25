Кардиолог рассказала о способах снизить давление без лекарств

Снижение веса, ограничение употребления соли и кофе — главные способы снизить давление. Об этом рассказала сотрудница научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ имени В. А. Алмазова Мария Бояринова, пишет «ПЛН».

Прежде всего, чтобы снизить давление, нужно контролировать вес. Лишние килограммы сказываются на уровне холестерина и сахара в крови, работе эндокринных и нервных систем, что ведет к повышению давления.

Эксперт советует снизить калорийность потребляемой пищи и регулярно пить воду. Однако при гипертонии пить больше 1,8 литра жидкости зимой и на пол-литра больше летом не рекомендуется.

Мария Бояринова советует сократить количество соли в блюдах до пяти граммов в сутки. Ее можно заменить специями, такими как куркума, чеснок, кардамон.

Давление. Здоровье. СС0

По мнению кардиолога, россиянам стоит отказаться от маринованных продуктов, квашеной капусты, копченой рыбы, колбасы. Из рациона необходимо исключить соки, сладкое, йогурты и творожки с высоким содержанием сахара.

Тем, кто пьет кофе регулярно, рекомендуется ограничиваться одной-двумя чашками в день. Заменить этот напиток смогут травяные чаи, каркаде (при отсутствии язвенной болезни желудка), цикорий, какао или вода.

При повышенном давлении полезны аэробные нагрузки. Поездки на велосипеде, быстрая ходьба, плавание положительно скажутся на здоровье. Заниматься следует не более пяти часов в неделю, однако можно добавить и силовые тренировки.

Еще один секрет снижения давления без лекарств — здоровый сон. Отдыхать надо не менее восьми часов в сутки и ложиться не позже 22:00. Необходимо контролировать уровень стресса, так как при переживаниях кровь насыщается гормонами, которые повышают давление.