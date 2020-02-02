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Здоровье

Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах

Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения, рассказал радио Sputnik кардиолог Константин Иванов.

Фитнес-браслет.
Фитнес-браслет.
Анна Зайкова

«Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу», — сказал эксперт.

Фитнес-браслеты действительно «следят» за владельцем. Они могут отслеживать местоположение и передавать данные. Но эту функцию можно отключить в настройках устройства.

По мнению кардиолога, польза от фитнес-гаджетов очевидна:

«Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить 10 тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру, и результатами можно поделиться с близкими или коллегами».

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