Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах

«Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу», — сказал эксперт.

Фитнес-браслеты действительно «следят» за владельцем. Они могут отслеживать местоположение и передавать данные. Но эту функцию можно отключить в настройках устройства.

По мнению кардиолога, польза от фитнес-гаджетов очевидна: