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Здоровье

Кардиологи рассказали, чем опасно резкое похолодание

По словам специалистов, резкая смена температур может негативно повлиять в первую очередь на метеочувствительных людей с гипертонической или ишемической болезнью, сообщает сайт «МедикФорум».

Врачи. Медицина. Здоровье.
Врачи. Медицина. Здоровье.
СС0

Люди с ишемической или гипертонической болезнями должны при резкой смене температур увеличить дозу принимаемых препаратов, отметил врач-кардиолог Юрий Кремнев.

Врач-ревматолог Александр Елонаков посоветовал уделить особое внимание обуви, так как в неподходящей обуви от холодной поверхности земли может возникнуть переохлаждение.

Также важно продумать питание: на холоде следует быть сытым, констатировал врач. Но при этом важно не переедать, заметил Александр Елонаков. Избежать злоупотребления пищей помогает сбалансированность рациона, употребления необходимого количества белков, жиров и углеводов, заявил специалист.

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