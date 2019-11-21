Кардиологи рассказали, чем опасно резкое похолодание

По словам специалистов, резкая смена температур может негативно повлиять в первую очередь на метеочувствительных людей с гипертонической или ишемической болезнью, сообщает сайт «МедикФорум».

Люди с ишемической или гипертонической болезнями должны при резкой смене температур увеличить дозу принимаемых препаратов, отметил врач-кардиолог Юрий Кремнев.



Врач-ревматолог Александр Елонаков посоветовал уделить особое внимание обуви, так как в неподходящей обуви от холодной поверхности земли может возникнуть переохлаждение.



Также важно продумать питание: на холоде следует быть сытым, констатировал врач. Но при этом важно не переедать, заметил Александр Елонаков. Избежать злоупотребления пищей помогает сбалансированность рациона, употребления необходимого количества белков, жиров и углеводов, заявил специалист.