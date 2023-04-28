Картошка фри вызывает депрессию, выяснили китайские ученые

Китайские ученые выяснили, что регулярное употребление жареной пищи, особенно картофеля фри, повышает риск возникновения депрессии и тревожности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследование длилось 11 лет среди 140 тыс. человек. Оказалось, что любители жареного подвержены тревожности на 12% больше тех, кто питается правильно. А депрессии — на 7%. Особенно негативному влиянию подвержены мужчины.

Ученые предполагают, что на психику человека негативно влияет акриламид, которые выделяется во время жарки. Особенно много его накапливается в картофеле фри и других блюдах, которые готовятся во фритюре.

По этой причине специалисты рекомендуют отказаться от частого употребления картофеля фри

Ранее о тяжелых последствиях гель-лака рассказали дерматологи.