«Каждый день из окна наблюдаем». Как идет стройка огромного детского хирургического корпуса в Барнауле

Хирургический корпус краевого Центра охраны материнства и детства на 165 койкомест - это крупнейшая и единственная стройка такого рода в Сибири. Она началась 17 июля 2022 года и ориентировочно закончится в августе 2025 года.

Проектную документацию разработал «Алтайгражданпроект», а строит – компания «Селф». Здание будет сложной формы и разной этажности – от 1 до 8. Его общая площадь – 19, 5 тыс. кв. м. Стоимость строительно-монтажных работ - 2 млрд 772 млн рублей.

Хирургический корпус строят по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», он входит в национальной проект «Здравоохранение».

«Сложность в том, что строительство ведется на территории действующего медучреждения, что создает некоторую стесненность: ограничены пути подъезда и время работ. Можно было бы ускориться, но мы не можем, оттого и такой длительный срок», - сказал Андрей Ковешников, начальник производственного отдела Единого заказчика капитального строительства Алтайского края.

«Срок до 2025 года может показаться долгим, - говорил в прошлом году министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. - Однако надо понимать, что это очень сложная, необычная и нетипичная постройка: устройство операционных, реанимаций, разделение потоков, – сложная «география» там будет. Это не просто детский сад или поликлинику типовую построить».

«Для педиатрической службы Алтайского края это выстраданная стройка. Долго ждали решения о том, что она все же состоится, - рассказывает Алексей Завьялов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Центра охраны материнства и детства. - Отрадно нам наблюдать за ней со всех этажей нашего хирургического корпуса. Даже из оперблока видно».

Алексей Завьялов, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии. Центр охраны материнства и детства.

Здесь будет располагаться хирургическая служба, в том числе экстренная. Обустроят травмпункт и травматологию. А также специальную палату для приема детей в шоковом состоянии.

Наконец-то в крае появятся свои 15 коек нейрохирургического профиля. Сегодня детей с такими патологиями отвозят в другие регионы, в частности, в Новосибирск и Кемерово, где располагаются федеральные центры. Многие проблемы врачи смогут решать здесь, на месте. Здесь же откроют отделение реанимации на 15 коек и консультативный центр.

«Сегодня в крае мы забираем всю экстренную хирургическую патологию в крае, помогает 7-я детская больница. Успешно справляемся, но в новом корпусе будут созданы более комфортные условия как для пациентов, так и для всего медицинского персонала», - говорит Завьялов.

Всего стационар будет включать отделения уроандрологии, детской хирургии (по 30 коек каждое), нейрохирургии (15 коек), травматологии и ортопедии, а также онкологическое отделение (на 45 коек каждое).

По его словам, сосредоточить всю хирургическую помощь водном месте необходимо затем, чтобы быстро дифференцировать хирургическую и соматическую патологию или, например, патологии желудочно-кишечного тракта и мочеваыводящих путей. Есть еще немало детей с врожденными патологиями. Для этого необходимы специалисты разного профиля, которые могли бы буквально за пару часов собраться вместе на консилиум и принять решение по дальнейшему медицинскому сопровождению ребенка.

Решение о строительстве хирургического корпуса было принято во многом потому, что хотелось улучшить условия пребывания маленьких пациентов. Раньше дети вынуждены были лежать в палатах по 6-8 человек.

Важный для детского здравоохранения объект планировали построить в крае еще в 2012 году. Проект прошел все необходимые экспертизы в 2020-м. Общие затраты на строительство тогда оценивали в 1,5 млрд рублей. Пандемия COVID-19 помешала всем планам. Называли цифру в 3,4 млрд рублей. В новых реалиях вместе со всей медицинской техникой, которая нужна новому корпусу, проект еще больше подорожал и сейчас оценивается в 5,1 млрд. рублей.