Китайские власти предупредили об угрозе «российского коронавируса»

Китайские власти сталкиваются с волной коронавирусной инфекции из России. Более половины от общего числа последних завозных случаев инфекции — это граждане КНР, которые прибыли из России.

Комиссия по здравоохранению северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщила о 60 новых завозных случаях коронавирусной инфекции.

Почти все они приходятся на граждан КНР, которые въехали на китайскую территорию на машине или на автобусе из РФ.

Путь большинства этих людей лежал из Москвы через Владивосток, отмечает Bloomberg.

По этим данным, на Россию приходится почти треть всех подтвержденных коронавирусных инфекций, которые Китай обнаружил у приехавших из других стран людей в апреле.

«Импортированный» вирус стал серьезной угрозой для эпидемиологической обстановки в Китае после того, как властям удалось снизить распространение болезни драконовскими методами.

Волна новых случаев из России свидетельствует о проблеме незащищенности китайских сухопутных границ, несмотря на все принятые ранее меры, пишут зарубежные СМИ.

Генеральное консульство Китая во Владивостоке на этом фоне опубликовало предупреждение, настоятельно рекомендуя своим соотечественникам избегать поездок по сухопутному маршруту через российскую территорию, который занимает около 11 часов, пишет News.ru.

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В чатах приложения WeChat также тиражируются призывы к остающимся в России китайцам неукоснительно соблюдать домашнюю изоляцию, а не выходить на улицу или ехать в Китай, поскольку «есть подтвержденные случаи почти на каждом недавнем рейсе из России в Китай», отмечает китайское государственное издание Global Times.

Ситуация свидетельствует о том, что транспортное сообщение между Россией и Китаем в среднесрочной перспективе не вернётся к прежнему формату — это касается как сухопутных границ, так и авиаперевозок.

Последний пункт пропуска

Между 9 апреля тем Китай закрыл пассажирский пункт пропуска Маньчжурия — Забайкальск. Это последний открытый пропускной пункт на границе КНР с Россией.

Грузовое сообщение при этом сохранится. По словам дипломата, закрыть пункт — решение китайских властей.

«Наша сторона такие меры не вводила, поэтому теоретически наши граждане смогут вернуться на родину. Но мы эту информацию сейчас проверяем», — сказал Ощепков.

Некоторые категории граждан по-прежнему смогут пересекать границу, подчеркнул представитель дипмиссии. Речь идет о водителях грузовиков, членах поездных бригад, станционных служащих и экспедиторах.