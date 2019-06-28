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Здоровье

Китайские медики спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

Девочка попала в больницу в конце мая с жалобами на тошноту, затрудненное дыхание, боли в области груди и высокую температуру. Обследование выявило, что пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита.

Девочку поместили в отделение интенсивной терапии и сделали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — экстренное насыщение крови кислородом. Оборудование, используемое для ЭКМО, шесть дней обеспечивало временную поддержку жизни пациентки. Но докторам не удавалось запустить ее сердце, и состояние больной стремительно ухудшалось.

В больницу пригласили опытных специалистов по пересадке сердца. Медики заключили — только донорский орган может спасти девочке жизнь. 3 июня доктора нашли донора.

В течение трех часов орган транспортировали в медицинский центр, где лежала юная китаянка. Двухчасовая операция прошла успешно, пишет mixnews.lv.

На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии и постепенно восстанавливается.

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