Китайские медики спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

Девочка попала в больницу в конце мая с жалобами на тошноту, затрудненное дыхание, боли в области груди и высокую температуру. Обследование выявило, что пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита.
Девочку поместили в отделение интенсивной терапии и сделали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — экстренное насыщение крови кислородом. Оборудование, используемое для ЭКМО, шесть дней обеспечивало временную поддержку жизни пациентки. Но докторам не удавалось запустить ее сердце, и состояние больной стремительно ухудшалось.
В больницу пригласили опытных специалистов по пересадке сердца. Медики заключили — только донорский орган может спасти девочке жизнь. 3 июня доктора нашли донора.
В течение трех часов орган транспортировали в медицинский центр, где лежала юная китаянка. Двухчасовая операция прошла успешно, пишет mixnews.lv.
На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии и постепенно восстанавливается.