Клещи покусали 525 жителей Алтайского края за неделю

За неделю с 6 по 12 мая от присасывания клещей пострадало 525 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона клещей, 28 марта, с жалобами на укусы обратилось 1345 человек. Из них 441 ребенок. Сибирским клещевым тифом заразились 42 человека, включая семь детей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы трое взрослых жителей края.

Также добавили, что в крае от клещей обработали уже 991,5 гектара территорий парков и баз отдыха. Всего в 2024 году планируют обработать 2560 га.

Парки «Арлекино» и «Лесная сказка» обработали от клещей недавно. «Изумрудный» еще в апреле.

Ранее стало известно, какой цвет отпугивает клещей.

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