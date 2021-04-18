Клещи проснулись и жаждут забраться под одежду жителям края

В Алтайском крае стартовал сезон весенней активности клещей. С начала апреля зафиксировано 28 случаев присасывания опасного насекомого, отмечают в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В управлении подчеркивают, что ровно половина пострадавших — это дети до 14 лет. Всем введен иммуноглобулин, установлен дополнительный врачебный контроль.

Пока специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае возбудителей клещевых инфекций не выявили. Но и пик активности насекомых еще не наступил, он ожидается в мае.

В ведомстве еще раз попросили соблюдать меры предосторожности.

«Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу», — говорится в обращении специалистов центра.

Кроме того, для отпугивания клещей на одежду можно наносить специальные средства: рефтамид таежный, москитол-антиклещ, пикник-антиклещ, дэта, претикс, гардекс. дэфи и другие.