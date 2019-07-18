Врачи назвали новую опасную болезнь, которой могут заразить клещи

Шведские врачи выявили новую болезнь, которую человек может получить через клещей, сообщает ТАСС. Так, кроме энцефалита и боррелиоза, клещи могут заразить людей бабезиозом.

«Бабезиоз не вызывает сыпи, но больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, — ломота и повышенная температура», — отмечает старший врач Лабораторной медицины Лунда Перссон в интервью Шведскому радио.

Сообщается, что если человек в целом здоров, симптоматика может быстро пройти сама. Однако главная опасность в том, что паразиты могут жить в кровяных тельцах годами, а если иммунная система человека недостаточно сильная, то не исключено обострение и даже летальный исход.