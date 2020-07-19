Клещи в Алтайском крае стали менее активны

За прошедшую неделю в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 95 человек, сообщает Роспотребнадзор по Алтайскому краю.

С начала сезона активности клещей (24 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 9121 человек, из них 2664 ребенка в возрасте до 14 лет, что на 14% ниже прошлогоднего уровня.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрированы 2824 человека, пострадавших от клещей, в то числе 701 ребенок.

У девяти взрослых жителей края, в том числе у двух барнаульцев подтвержден клещевой энцефалит. На сегодняшний день на стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находится один взрослый житель края.

Специалисты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии при исследовании снятых клещей в 4,6% случаев обнаружили вирус клещевого энцефалита, в 11,8% - возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года.