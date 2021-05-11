Клинический госпиталь «АВИЦЕННА»: всегда в партнёрстве с пациентом

Онкологические заболевания перестали быть неизбежным приговором. Своевременная диагностика, качественное лечение и реабилитация могут сохранить жизнь. Клинический госпиталь « АВИЦЕННА » представляет весь комплекс услуг для онкологических пациентов: от скрининга и диагностики до реабилитации.

Онкологические заболевания стоят на втором месте среди основных причин смертности в мире, уступая лишь сердечно-сосудистым болезням. Но современная медицина за последние годы шагнула далеко вперёд. Опухоли диагностируют на ранних стадиях и своевременно начинают лечение.

Диагностическая база, опыт и профессионализм врачей в клинике онкологии клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» — это залог успешной и эффективной помощи онкобольным.

В клинике онкологии пациенты могут получить весь комплекс помощи, начиная с точной диагностики и до высокотехнологичного лечения, как хирургического, так и лекарственного.

Олег Зарубенков , заведующий хирургическим отделением клиники онкологии МЦ «АВИЦЕННА», врач-онколог высшей категории , к.м.н.

Специалисты «АВИЦЕННЫ» проводят клинические исследования перспективного лекарственного лечения злокачественных новообразований различных локализаций.

На первичном приёме врач-онколог проанализирует документы, подробно побеседует с пациентом и обязательно проведёт осмотр.

Врачи клиники онкологии проведут комплексное обследование, направленное на исключение и раннее обнаружение опухолевых заболеваний (онкологический check-up), а также специализированную диагностику опухолевой патологии для постановки или уточнения диагноза. Это нужно, чтобы назначить более эффективное лечение и контролировать терапию.

Для каждого пациента в клинике составят индивидуальный план лечения, проведут системную терапию, которая может включать в себя иммуно- и химиотерапию, таргетную и фотодинамическую терапию.

Клиника также предлагает поддерживающее и восстановительное лечение до и после проведённой лучевой и химиотерапии. В арсенале хирургов «АВИЦЕННЫ» комбинированные и расширенные методы хирургических вмешательств, современные методики.

Очень важно, что после завершения лечения врач продолжит диспансерное наблюдение за пациентом и будет контролировать процесс его выздоровления.

Онкологические заболевания перестали быть приговором. Клинический госпиталь «АВИЦЕННА»

Врачи и пациенты в клиническом госпитале «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» — это союзники и партнёры: специалисты подробно объясняют пациентам и их родным, как правильно себя вести при заболевании, разъясняют план и тактику лечения, согласуют любые назначения и действуют исключительно в интересах пациента.

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группа компаний «Мать и дитя»

г. Новосибирск:

ул. Коммунистическая , 17/1

17/1 ул. Урицкого , 2

2 пр. Димитрова , 7

Медицинская организация АО «Медицинский центр «АВИЦЕННА» включена в реестр медицинских организаций для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования Новосибирской области в 2021 году. Реестровый номер 540329.

Лицензия ЛО-54−01−006072 от 22.10.2020, лицензия ФС-54−01−002236 от 16.12.2020 выдана АО «Медицинский центр «АВИЦЕННА» (ОГРН 1025402478782).

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