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Здоровье

Клиника памяти: гаджеты превращают мозг в «свалку» и провоцируют развитие маразма

Чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами фактически превращает мозг в «свалку», предупреждают ученые из японской клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура, пишет Nikkei Style.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Использование гаджетов и компьютеров способствует нарушению памяти, развитию маразма и депрессии, считают исследователи.

Они поясняют — за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле, которая также ответственна за мышление, контролирует память и эмоции, пишет «Росбалт». При перегрузке мозга информацией работа этих функций нарушается, это ведет к раздражению и разочарованию.

Необходимо давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо спать.

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