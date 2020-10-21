Клиника «Здоровое поколение»: внимательный прием

В одной из крупнейших барнаульских сетей клиник « Здоровое поколение » наблюдаются 120 тыс. семей. Компания выбрала для своей работы принципы врачебного доверия и максимальной внимательности к пациентам. Как создавалась клиника и как пережила кризисы, рассказал генеральный директор Владимир Николаев.

— С чего начинался ваш бизнес?

Владимир Юрьевич Николаев Клиника «Здоровое поколение»

— На рынке Барнаула мы с 2007 года. Раньше это был КДЦ «Кроха». Это семейный бизнес. Моя мама, Лидия Иовна, — известный в крае специалист по восстановительной медицине — до сих пор работает с тяжелыми детьми с ДЦП и другими расстройствами. Естественно, что я и моя старшая сестра стали врачами.

Мы расширяли услуги по мере лицензирования — педиатрия, гастроэнтерология и другое. Начали формировать команду. Считаю это одним из основных наших достижений. Мы сохранили коллектив и приросли новыми высококлассными специалистами. На первом этапе у нас было 7−10 врачей, сейчас — больше 50 специалистов.

— Велика ли конкуренция?

— Конкуренция есть, мы всех знаем давно в лицо, поэтому придерживаемся политики Германа Грефа: «Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов». Конкуренция нужна и важна, но она должна быть честной. А клиент «голосует ногами», он думает, где лучше по качеству и цене, ему важен выбор.

Качество наших услуг подтверждают многие. В частности, наша сеть стала победителем рейтинга Medicine & Business Awards — 2019 среди частных клиник Барнаула по версии читателей Siberian Life, авторитетного издания, эксперта в области инноваций, медицины и бизнеса.

— Как вы пережили коронавирусный кризис этой весной?

Максимальная внимательность к пациентам Клиника «Здоровое поколение»

— Мы не имели права нарушать приказ губернатора и приостановили свою деятельность впервые за 12 лет. Пришлось перестраивать бизнес-процессы, оптимизировать, работать с персоналом. Было непросто. Но риск — это сама природа бизнеса. Если ты занимаешься бизнесом, должен быть готов рисковать. Иначе оказываешься за бортом. Несмотря на ковидные ограничения, рынок частной медицины показал рост.

— Что вы считаете главным во время любого кризиса?

— Есть некоторые ментально-фундаментальные вещи. Бизнесмены — это энергичные люди. В кризис как раз нужен запас этой энергии. В такие моменты весь коллектив смотрит на руководителя, и здесь нельзя пасовать. Кроме того, всегда должен быть план В, а также С и D. Все просчитывается. Работать хаотично — это еще больший риск.

Я прошел губернаторскую и президентскую программу управленческих кадров. Надо постоянно совершенствоваться, получать актуальные знания в области, например оперативного и стратегического менеджмента и других дисциплин. А управлять бизнесом на основе только эмоций и ощущений неразумно.

Кроме того, один лидер, конечно, хорошо, но должна быть сильная команда. Должно быть доверие в широком смысле этого слова. Именно тогда все процессы слаженны и экономическая эффективность более высокая, нежели чем в компаниях с жестким авторитарным стилем руководства. Пациент должен доверять врачу, врач — пациенту, а руководитель — своему коллективу.

Изначально наша команда формировалась на основе добросовестных отношений, как профессиональных, так и человеческих.

Максимальная внимательность к пациентам. Клиника «Здоровое поколение»

— В чем уникальность сети клиник «Здоровое поколение»?

— Мы — клиника для всей семьи, и главным считаем оказание медицинской помощи на высоком уровне. Сейчас у нас в штате два доктора медицинских наук, пять кандидатов медицинских наук, три главных краевых и два главных городских детских специалиста, врачи высшей и первой категории — это доктора, обладающие высокой квалификацией, опытом, признанием коллег и пациентов.

Одним из преимуществ нашей сети считаем высокий уровень сервиса и удобства. Например, программа «Патронаж первого года жизни». Мы первыми в крае предложили полный комплекс медицинских услуг, которые требуются ребенку до года.

Для этого есть отдельная команда — педиатры, узкие специалисты и диагностика, менеджеры, свой контактный центр. Они всегда на связи с родителями, что очень важно, ведь маленький ребенок — это всегда голова кругом, и главное — не остаться без поддержки врача, особенно в нынешнее время.

Максимальная внимательность к пациентам. Клиника «Здоровое поколение» Максимальная внимательность к пациентам. Клиника «Здоровое поколение» Максимальная внимательность к пациентам. Клиника «Здоровое поколение»

Сеть клиник «Здоровое поколение»: Адреса: ул. Власихинская , 81

81 Павловский тракт , 299 Тел. +7 (3852) 55-67-00 — единая справочная E-mail: info@zp22.ru

Сайт: www.zp22.ru/

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