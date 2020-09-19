Кофе и рак: ученые выявили пользу напитка при некоторых видах онкологии

Если бы каждый человек в мире пил хотя бы 2 чашки кофе в день, от рака стало бы умирать на несколько сотен тысяч человек меньше. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие статью в международном журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics. Краткий обзор публикации приводит Lenta.ru .

Выводы ученых таковы.

Если пить 2−3 чашки кофе в день , можно снизить риск развития болезни на 38%, а риск смерти от болезни — на 46%.

можно снизить риск развития болезни на 38%, а риск смерти от болезни — на 46%. 4 и более чашек — риск снижается на 41%, вероятность умереть — на 71%.

Согласно статистике Global Burden of Disease, в 2016 году зарегистрировано 1,24 млн смертей от рака печени. Таким образом: кофе оказался способен спасти 452 861 человека при употреблении 2 чашек кофе и 723 287 человек при употребление 4 чашек.

Ранее Lenta.ru приводила результаты исследований Института рака Даны-Фарбера (Бостон, США): употребление нескольких чашек кофе в день помогает повысить выживаемость пациентов с колоректальным раком и снижает риск обострения заболевания.

Кофе. Дмитрий Лямзин.

«Популярная механика» приводит результаты подтвержденных исследований, согласно которым кофе обладает анестезирующим действием и может снизить риск развития рака печени.

Впрочем, многие ученые советуют кофе все же не увлекаться. Сколько можно его пить без опаски? Тут нет согласия.

Одни ученые считают: до 8 чашек в день. Другие полагают: не более 3−4. Скорее всего, тут стоит мерить не чашками, а количеством кофеина.