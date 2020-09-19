Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Кофе и рак: ученые выявили пользу напитка при некоторых видах онкологии

Если бы каждый человек в мире пил хотя бы 2 чашки кофе в день, от рака стало бы умирать на несколько сотен тысяч человек меньше. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие статью в международном журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics. Краткий обзор публикации приводит Lenta.ru.

Кофе.
Кофе.
Дмитрий Лямзин.

Выводы ученых таковы.

  • Если пить 2−3 чашки кофе в день, можно снизить риск развития болезни на 38%, а риск смерти от болезни — на 46%.
  • 4 и более чашек — риск снижается на 41%, вероятность умереть — на 71%.

Согласно статистике Global Burden of Disease, в 2016 году зарегистрировано 1,24 млн смертей от рака печени. Таким образом: кофе оказался способен спасти 452 861 человека при употреблении 2 чашек кофе и 723 287 человек при употребление 4 чашек.

Ранее Lenta.ru приводила результаты исследований Института рака Даны-Фарбера (Бостон, США): употребление нескольких чашек кофе в день помогает повысить выживаемость пациентов с колоректальным раком и снижает риск обострения заболевания.

Кофе.
Кофе.
Дмитрий Лямзин.

«Популярная механика» приводит результаты подтвержденных исследований, согласно которым кофе обладает анестезирующим действием и может снизить риск развития рака печени.

Впрочем, многие ученые советуют кофе все же не увлекаться. Сколько можно его пить без опаски? Тут нет согласия.

Одни ученые считают: до 8 чашек в день. Другие полагают: не более 3−4. Скорее всего, тут стоит мерить не чашками, а количеством кофеина.

Кофеина рекомендуют употреблять не более 400 миллиграмм в день, если у вас нет проблем с сердцем.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость