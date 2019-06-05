Когда бить тревогу: аллергия на солнце и как от нее защититься

Реакция на солнце может быть самой разной: от легкого покраснения до страшных волдырей. Даже обычная прогулка под открытым небом может закончиться плачевно. О том, кому опасно солнце, а также о симптомах и лечении аллергии расскажет altapress.ru.

Аллергическая реакция чаще всего проявляется зудящей красной сыпью. Как правило, в области шеи, тыльной стороны рук, наружной поверхности рук и голеней.

Она может быть серьезнее, но такие случаи встречаются значительно реже. Тогда и симптомы будут более заметны — крапивница или небольшие волдыри, которые могут распространяться на коже даже в местах закрытых от солнца одеждой.

Эта разновидность аллергии до сих пор до конца не изучена, как и скрытые причины ее появления, предрасположенности к ней, сообщают гарвардские ученые.

Дело в том, что иммунная система распознает некоторые компоненты измененной солнцем кожи как «чужеродные». Организм активирует защиту. Это вызывает соответствующую реакцию: сыпь, волдыри и др.

Такая аллергия встречается у чувствительных людей, но остальным тоже следует опасаться воздействия ультрафиолета, пишет Всемирная организация здравоохранения. В некоторых случаях симптомы проявляются спустя совсем короткие временные отрезки пребывания на солнце. Некоторые формы солнечной аллергии передаются по наследству.

Какой бывает аллергия на солнце?

Существуют разные симптомы солнечной аллергии. Крапивницу, которая проявляется большими, зудящими, красные шишками на коже, относят к формам тяжелой степени. Это редкое заболевание, которое чаще всего поражает девушек.

Хоть аллергия и называется «солнечной», она не всегда зависит только от ультрафиолетового излучения. При одной из форм реакция кожи запускается под воздействием солнечного света на химическое вещество, которое оказалось на коже. Часто эти вещества входят в состав солнцезащитных кремов, ароматизаторов, косметики или мазей с антибиотиками и прочими средствами.

Такую реакцию могут вызвать даже самые обычные лекарства, отпускаемые по рецепту врача, например, ибупрофен и напроксен или диуретики.

Какие симптомы у аллергии на солнце?

Обычно такая аллергия вызывает зуд или жжение уже в течение первых двух часов после пребывания на солнце. При крапивнице — уже через несколько минут.

Лето. Женщина. Солнце. СС0

Сыпь, как правило, появляется на открытых участках шеи, верхней части груди, рук и голеней. Кроме того, симптомами могут стать озноб, головная боль, тошнота и недомогание. В редких случаях реакция может проявляться в виде красных бляшек, небольших пузырьков с жидкостью, или же кровотечениях под кожей.

Наследственные формы обычно проявляют реакцию на лице, особенно в зоне вокруг губ.

Как обезопасить себя?

Чтобы предотвратить симптомы аллергии, вы должны защищать кожу от воздействия солнечных лучей, пишет «Комсомольская правда».

Ежедневно перед выходом на улицу пользуйтесь кремом с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30. Лучше избегать пребывания на солнце в период с 12:00 до 16:00.

Тем, кто точно знает о наличии аллергии — носить брюки, рубашку с длинными рукавами и головной убор.

Обязательно следует проконсультироваться с врачом о продуктах и ​​лекарствах для ухода за кожей.

Как лечить аллергию на солнце?

Лечение, прежде всего, начинается с прекращения использования косметических и лекарственных средств, которые могут вступать в реакцию с ультрафиолетом. Затем — обязателен поход к врачу.

При слабых симптомах вам помогут прохладные компрессы к участкам зудящей сыпи, также можно распылять на кожу прохладную воду.

Также можно использовать антигистаминные препараты, отпускаемые без рецепта, например дифенгидрамин или хлорфенирамин.

Лето. Солнце. Погода. СС0

Когда бить тревогу?

Обратитесь к врачу, если почувствуете один из перечисленных симптомов. Также следует обратиться, если вы замечаете ухудшение самочувствия после пребывания на солнце.

Немедленно обратитесь за неотложной помощью, если у вас внезапно появятся крапивница или припухлость вокруг глаз, губ, затрудненное дыхание или глотание. Это могут быть признаки опасной для жизни аллергической реакции.