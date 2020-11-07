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7 ноября 4°C
Коронавирус
Здоровье

Когда дома больной. Ученые оценили риск заражения в квартире от инфицированного ковидом

Ранее сообщалось, что риск заражения людей, которые проживают совместно с человеком, инфицированным коронавирусом, может достигать 35%. Новое исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний показало: вероятность этого может быть еще выше, рассказывает «Медицинский портал».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Возраст

Согласно данным, собранным в двух американских городах, 53% людей, проживавших с инфицированными, заболели COVID-19. Вероятность заражения была выше, если первый заболевший был в возрасте 18−57 лет (57%), и — ниже, если ему не исполнилось 18 (43%).

Близкое общение

Наиболее высок риск передачи инфекции между супругами и партнерами. Согласно данным, которые имелись в распоряжении у ученых в то время, один супруг заражал другого с вероятностью 43%.

Риск передачи инфекции между другими членами семьи составлял 18%. Другие исследования демонстрировали максимальный риск заражения при сне в одной постели или одной комнате.

Разочарование. Недовольство. Супруги.
Разочарование. Недовольство. Супруги.
СС0

Частые встречи

Если человек, который заболел COVID-19, часто контактирует с домашними, то риск их заражения увеличивается в 18 раз по сравнению с риском в случае соблюдения изоляции.

Совместный прием пищи

Риск заражения существенно снижается, когда в доме соблюдают изоляцию и социальное дистанцирование, члены семьи носят маски, дезинфицируют поверхности и часто моют руки.

Собрания людей — свадьба или вечеринка — увеличивают риск заражения не только для проживающих вместе людей, но и для гостей.

Мыть руки обязательно.
Мыть руки обязательно.
Pixabay.com

Диарея

Если у больного есть диарея (а такие признаки иногда встречаются у заболевших COVID-19), риск заразиться живущих с ним людей выше среднего в 4 раза.

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