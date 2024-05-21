Когда откроются детские лагеря, сколько стоит путевка, кому положены льготы и что брать с собой — разбор altapress.ru

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Сколько детей отдохнет в лагерях в 2024 году?

В 2024 году в Алтайском крае откроются 59 загородных оздоровительных лагерей, из них четыре – санаторные. Еще 840 лагерей будут работать в дневном режиме, в том числе 90 в Барнауле. Откроется даже один палаточный лагерь.

Всего в них отдохнут около 100 тыс. детей – 36% всех детей в крае. Выше показатель только в Республике Алтай и Хакасии.

В прошлом году цифра была меньше – 96,6 тыс.