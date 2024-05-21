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Здоровье

Когда откроются детские лагеря, сколько стоит путевка, кому положены льготы и что брать с собой — разбор altapress.ru

В 2024 году в крае, как обычно, открываются сотни мест отдыха и оздоровления детей. Altapress.ru рассказывает, сколько ребят отправятся в детские лагеря этим летом, когда это произойдет, сколько будет стоить путевка и как правильно собрать ребенка в поездку.

Заезд в детский лагерь.
Заезд в детский лагерь.
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1
Сколько детей отдохнет в лагерях в 2024 году?

В 2024 году в Алтайском крае откроются 59 загородных оздоровительных лагерей, из них четыре – санаторные. Еще 840 лагерей будут работать в дневном режиме, в том числе 90 в Барнауле. Откроется даже один палаточный лагерь.

Всего в них отдохнут около 100 тыс. детей – 36% всех детей в крае. Выше показатель только в Республике Алтай и Хакасии.

В прошлом году цифра была меньше – 96,6 тыс.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
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2
Когда начнется прием заявок?

Прием заявок в детские лагеря стартовал еще 1 апреля. Записать ребенка родители могут в региональной информационной системе «Детский отдых», сообщает Минобрнауки региона.

Спрос на путевки в этом году особенно высокий. На 16 мая было выкуплено более 14 тыс. путевок, еще 25 тыс. – забронированы. В некоторых лагерях мест не осталось уже к началу мая.

Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни &quot;Алтай&quot;.
Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай".
Антон Федотов (altairegion22.ru)
3
Когда откроются загородные лагеря?

В основном детские лагеря начнут работать в июне, в первой половине месяца. Выделится лагерь санатория «Сосновый бор», который примет первую смену уже 28 мая.

4
Сколько стоит путевка?

Этим летом путевка в загородный лагерь в среднем обойдется родителям в 26,9 тыс. рублей. Однако, как и в предыдущие годы, в крае будет действовать система поддержки семей.

Таким образом, половину стоимости, 13 450 рублей, компенсирует краевой бюджет. На это предусмотрено около 290 млн рублей.

Летний лагерь. Костер.
Летний лагерь. Костер.
unsplash.com
5
Есть ли льготы?

Работники бюджетных краевых учреждений смогут рассчитывать на дополнительную компенсацию еще в 5,4 тыс. рублей. Многодетные же семьи для третьего и последующих детей вообще могут получить путевку бесплатно.

Отдельное внимание уделят отдыху школьников, которые «требуют особой заботы от государства». К ним относятся дети участников СВО, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность».
Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность».
Антон Федотов
6
Что обязательно нужно взять с собой?

1. Первым делом — документы. К ним относятся непосредственно путевка, медицинская справка, согласие родителей, копия медицинского полиса и удостоверение личности ребенка — паспорт, загранпаспорт или свидетельство о рождении.

2. Из одежды лучше запастись набором на неделю: на каждый день сменное белье, носки и футболка. Несколько шортов, для девочек дополнительно можно собрать юбки и платья. На прохладную погоду - олимпийку и кофту. Костюм для спортивных занятий и пару пижам. Несколько нарядных образов для вечерних дискотек и выступлений. Купальник и головной убор - кепка или панама.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
freepik.com

3. Предметы личной гигиены: мочалка, мыло в закрывающейся мыльнице, зубная щетка и паста, два больших полотенца, бритвенные станки, расческа. А также ножницы для ногтей, бумажные платки и влажные салфетки.

4. Обувь нужно иметь в двух вариантах, при этом как можно более универсальную. Для дождливой или прохладной погоды — кроссовки, которые также подойдут для походов. Для теплой погоды и перемещений по лагерю — сандалии или другая открытая, легкая обувь. Также понадобятся комнатные тапочки и резиновые тапочки для душа и пляжа или бассейна.

Дополнительно к каждому пункту неплохо приложить список, чтобы когда ребенок будет собираться домой, он сориентировался и ничего не забыл.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
freepik.com
7
Как обеспечивают безопасность?

Обеспечение детям комплексной безопасности — в приоритете. Лагеря ограждены по периметру, есть видеонаблюдение, соблюдена пожарная безопасность, выполнено санитарно-эпидемиологическое законодательство и обеспечивается питьевой режим. А воспитанием занимаются профессионально подготовленные кадры.

В этом году комиссии начнут принимать лагеря 27 мая. Лагерь должен иметь несколько обязательных вещей, чтобы пройти приемку: заключенные договора на охрану и медицинское обслуживание, справки об отсутствии судимости у всех сотрудников, отчеты об обучении пожарных дружин, медкнижки и отчет по санитарно-эпидемиологическому обучению, программу об образовательной и воспитательной работе, а также инструктажи и информационные стенды для детей и персонала.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
freepik.com

Персонал же уже набран и подготовлен – принять первые смены детей готовы вожатые, административные и педагогические работники.

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