Когда откроются детские лагеря, сколько стоит путевка, кому положены льготы и что брать с собой — разбор altapress.ru

В 2024 году в Алтайском крае откроются 59 загородных оздоровительных лагерей, из них четыре – санаторные. Еще 840 лагерей будут работать в дневном режиме, в том числе 90 в Барнауле. Откроется даже один палаточный лагерь.
Всего в них отдохнут около 100 тыс. детей – 36% всех детей в крае. Выше показатель только в Республике Алтай и Хакасии.
В прошлом году цифра была меньше – 96,6 тыс.
Прием заявок в детские лагеря стартовал еще 1 апреля. Записать ребенка родители могут в региональной информационной системе «Детский отдых», сообщает Минобрнауки региона.
Спрос на путевки в этом году особенно высокий. На 16 мая было выкуплено более 14 тыс. путевок, еще 25 тыс. – забронированы. В некоторых лагерях мест не осталось уже к началу мая.
В основном детские лагеря начнут работать в июне, в первой половине месяца. Выделится лагерь санатория «Сосновый бор», который примет первую смену уже 28 мая.
Этим летом путевка в загородный лагерь в среднем обойдется родителям в 26,9 тыс. рублей. Однако, как и в предыдущие годы, в крае будет действовать система поддержки семей.
Таким образом, половину стоимости, 13 450 рублей, компенсирует краевой бюджет. На это предусмотрено около 290 млн рублей.
Работники бюджетных краевых учреждений смогут рассчитывать на дополнительную компенсацию еще в 5,4 тыс. рублей. Многодетные же семьи для третьего и последующих детей вообще могут получить путевку бесплатно.
Отдельное внимание уделят отдыху школьников, которые «требуют особой заботы от государства». К ним относятся дети участников СВО, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята с ограниченными возможностями здоровья.
1. Первым делом — документы. К ним относятся непосредственно путевка, медицинская справка, согласие родителей, копия медицинского полиса и удостоверение личности ребенка — паспорт, загранпаспорт или свидетельство о рождении.
2. Из одежды лучше запастись набором на неделю: на каждый день сменное белье, носки и футболка. Несколько шортов, для девочек дополнительно можно собрать юбки и платья. На прохладную погоду - олимпийку и кофту. Костюм для спортивных занятий и пару пижам. Несколько нарядных образов для вечерних дискотек и выступлений. Купальник и головной убор - кепка или панама.
3. Предметы личной гигиены: мочалка, мыло в закрывающейся мыльнице, зубная щетка и паста, два больших полотенца, бритвенные станки, расческа. А также ножницы для ногтей, бумажные платки и влажные салфетки.
4. Обувь нужно иметь в двух вариантах, при этом как можно более универсальную. Для дождливой или прохладной погоды — кроссовки, которые также подойдут для походов. Для теплой погоды и перемещений по лагерю — сандалии или другая открытая, легкая обувь. Также понадобятся комнатные тапочки и резиновые тапочки для душа и пляжа или бассейна.
Дополнительно к каждому пункту неплохо приложить список, чтобы когда ребенок будет собираться домой, он сориентировался и ничего не забыл.
Обеспечение детям комплексной безопасности — в приоритете. Лагеря ограждены по периметру, есть видеонаблюдение, соблюдена пожарная безопасность, выполнено санитарно-эпидемиологическое законодательство и обеспечивается питьевой режим. А воспитанием занимаются профессионально подготовленные кадры.
В этом году комиссии начнут принимать лагеря 27 мая. Лагерь должен иметь несколько обязательных вещей, чтобы пройти приемку: заключенные договора на охрану и медицинское обслуживание, справки об отсутствии судимости у всех сотрудников, отчеты об обучении пожарных дружин, медкнижки и отчет по санитарно-эпидемиологическому обучению, программу об образовательной и воспитательной работе, а также инструктажи и информационные стенды для детей и персонала.
Персонал же уже набран и подготовлен – принять первые смены детей готовы вожатые, административные и педагогические работники.
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