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Когда в России разработают универсальную вакцину от гриппа и COVID-19

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал клинические испытания новой вакцины. Ее будут использовать для профилактики сразу нескольких вирусных заболеваний — гриппа и ковида.

Вакцина.
Вакцина.
CC0
1
Как сейчас работают прививки?

«Вакцинация от гриппа повышает неспецифический иммунитет, который активирует рецепторы, отвечающие за противовирусную работу. А при вакцинации от коронавируса формируется специфический иммунитет», — рассказал «Известиям» инфекционист Евгений Тимаков.

2
Каким будет «единый» препарат?

Издание сообщает, что за основу нового препарата взяли гибридную вакцину против ротавирусов.

Тимаков отметил, что единая вакцина не будет хуже двух отдельных — «абсолютно так же будут вырабатываться антитела».

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
3
Когда начнутся испытания новой вакцины?

Клинические испытания запланированы на конец 2022 года. Технологическая платформа для них уже есть.

«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — уточнил Гинцбург.

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