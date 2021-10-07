Когда в России разработают универсальную вакцину от гриппа и COVID-19

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Когда начнутся испытания новой вакцины?

Клинические испытания запланированы на конец 2022 года. Технологическая платформа для них уже есть.

«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — уточнил Гинцбург.