Когда в России разработают универсальную вакцину от гриппа и COVID-19

«Вакцинация от гриппа повышает неспецифический иммунитет, который активирует рецепторы, отвечающие за противовирусную работу. А при вакцинации от коронавируса формируется специфический иммунитет», — рассказал «Известиям» инфекционист Евгений Тимаков.
Издание сообщает, что за основу нового препарата взяли гибридную вакцину против ротавирусов.
Тимаков отметил, что единая вакцина не будет хуже двух отдельных — «абсолютно так же будут вырабатываться антитела».
Клинические испытания запланированы на конец 2022 года. Технологическая платформа для них уже есть.
«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — уточнил Гинцбург.