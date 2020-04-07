Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 апреля 9°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Когда в среднем умирают от Covid-19, рассказали медики

Пациенты китайских медиков, доставленные в госпитали с подозрением на коронавирус, при осложненном течении болезни умирали в среднем через 6,35 дня с момента госпитализации, говорится в размещенном в ATS Journals исследовании.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Инфекционисты проанализировали данные за первые полтора месяца 2020 года, когда эпидемия еще шла на подъем в Ухане <место обнаружения коронавируса>.

Сравнив медицинские карты 85 жертв, исследователи поняли, что последствия инфицирования могут наступать «незамедлительно» даже при отсутствии симптомов.

Типичная жертва

Специалисты описали типичную жертву коронавируса. В Ухане на первых порах, как говорится в научной работе, в основном — в 73% случаев — фиксировались смерти мужчин в среднем 65 лет, у которых были сопутствующие застарелые болезни, в частности сердечно-сосудистой сферы, а также диабет.

Однако в России коронавирусом массово заражаются, в отличие от Китая, Италии, Испании или США, как раз молодые.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость