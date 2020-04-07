Когда в среднем умирают от Covid-19, рассказали медики

Пациенты китайских медиков, доставленные в госпитали с подозрением на коронавирус, при осложненном течении болезни умирали в среднем через 6,35 дня с момента госпитализации, говорится в размещенном в ATS Journals исследовании.

Инфекционисты проанализировали данные за первые полтора месяца 2020 года, когда эпидемия еще шла на подъем в Ухане <место обнаружения коронавируса>.

Сравнив медицинские карты 85 жертв, исследователи поняли, что последствия инфицирования могут наступать «незамедлительно» даже при отсутствии симптомов.

Типичная жертва

Специалисты описали типичную жертву коронавируса. В Ухане на первых порах, как говорится в научной работе, в основном — в 73% случаев — фиксировались смерти мужчин в среднем 65 лет, у которых были сопутствующие застарелые болезни, в частности сердечно-сосудистой сферы, а также диабет.

Однако в России коронавирусом массово заражаются, в отличие от Китая, Италии, Испании или США, как раз молодые.