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Когда вызванная «омикроном» волна COVID-19 пойдет на спад

Заболеваемость COVID-19 растет в России из-за распространения «омикрона». Когда волна пандемии пойдет на спад и почему заболеваемость ковидом выше, чем кажется, — в разборе altapress.ru.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com
1 Когда новая волна ковида пойдет на спад?

Заболеваемость ковидом начнет снижаться в России после 10 февраля, заявил радио «Sputnik» вирусолог и завлабораторией пролиферации клеток Института имени Энгельгардта Петр Чумаков.

«Волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — подчеркнул эксперт.

2 «Омикрон» сильно заразен?

Да. По словам Чумакова, «омикрон» очень заразен и быстро распространяется.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Но, уточнил вирусолог, волна заболеваемости спадет так же быстро, как поднялась. «Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, Великобритании и Европе», — считает он.

3 Почему больных «омикроном» больше, чем кажется?

У больных «омикроном», отметил Петр Чумаков, часто не проявляются характерные для COVID-19 симптомы. Многие носители вируса не обращаются к медикам, поэтому заболеваемость выше, чем показывает статистика.

«Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть даже не знают, что заражены, потому что этот штамм (омикрон. — Прим. ред.) — очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить», — сказал завлабораторией пролиферации клеток Института имени Энгельгардта.

4 А следующая волна COVID-19 будет масштабной?
Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
CС0

У многих, кто заражен «омикроном», выработается иммунитет к коронавирусу, уверен Чумаков. Так что следующая волна заболеваемости может пройти незамеченной.

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