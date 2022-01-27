Когда вызванная «омикроном» волна COVID-19 пойдет на спад

Заболеваемость ковидом начнет снижаться в России после 10 февраля, заявил радио «Sputnik» вирусолог и завлабораторией пролиферации клеток Института имени Энгельгардта Петр Чумаков.
«Волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — подчеркнул эксперт.
Да. По словам Чумакова, «омикрон» очень заразен и быстро распространяется.
Но, уточнил вирусолог, волна заболеваемости спадет так же быстро, как поднялась. «Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, Великобритании и Европе», — считает он.
У больных «омикроном», отметил Петр Чумаков, часто не проявляются характерные для COVID-19 симптомы. Многие носители вируса не обращаются к медикам, поэтому заболеваемость выше, чем показывает статистика.
«Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть даже не знают, что заражены, потому что этот штамм (омикрон. — Прим. ред.) — очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить», — сказал завлабораторией пролиферации клеток Института имени Энгельгардта.
У многих, кто заражен «омикроном», выработается иммунитет к коронавирусу, уверен Чумаков. Так что следующая волна заболеваемости может пройти незамеченной.