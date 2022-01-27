Когда вызванная «омикроном» волна COVID-19 пойдет на спад

3 Почему больных «омикроном» больше , чем кажется?

У больных «омикроном», отметил Петр Чумаков, часто не проявляются характерные для COVID-19 симптомы. Многие носители вируса не обращаются к медикам, поэтому заболеваемость выше, чем показывает статистика.

«Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть даже не знают, что заражены, потому что этот штамм (омикрон. — Прим. ред.) — очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить», — сказал завлабораторией пролиферации клеток Института имени Энгельгардта.