Когда заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика. Прогноз эксперта

Заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика в середине февраля, заявил Тимаков ТАСС.
«Средний инкубационный период у „омикрона“ — 2−3 дня, максимально 7 дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости <…> Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», — подчеркнул инфекционист.
По словам Евгения Тимакова, пик ковида в Москве наступит в конце января-начале февраля.
Тимаков считает, что заражений ковидом в России больше, чем их фиксируют.
«Омикрон», уточнил эксперт, вызывает легкие симптомы — насморк, боль в горле, небольшое недомогание —, и пациенты не тестируются на ковид. «Поэтому мы не видим истинной картины сколько заболели на самом деле», — пояснил он.