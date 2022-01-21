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Когда заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика. Прогноз эксперта

Когда заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика, спрогнозировал инфекционист Евгений Тимаков. Он уверен: в Москве это произойдет раньше.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com
1 Когда заболеваемость ковидом достигнет пика в России?

Заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика в середине февраля, заявил Тимаков ТАСС.

«Средний инкубационный период у „омикрона“ — 2−3 дня, максимально 7 дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости <…> Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», — подчеркнул инфекционист.

2 А когда пик COVID-19 наступит в Москве?
Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

По словам Евгения Тимакова, пик ковида в Москве наступит в конце января-начале февраля.

3 Все ли заражения фиксирует ковидная статистика?

Тимаков считает, что заражений ковидом в России больше, чем их фиксируют.

«Омикрон», уточнил эксперт, вызывает легкие симптомы — насморк, боль в горле, небольшое недомогание —, и пациенты не тестируются на ковид. «Поэтому мы не видим истинной картины сколько заболели на самом деле», — пояснил он.

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