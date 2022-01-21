Когда заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика. Прогноз эксперта

1 Когда заболеваемость ковидом достигнет пика в России?

Заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика в середине февраля, заявил Тимаков ТАСС.

«Средний инкубационный период у „омикрона“ — 2−3 дня, максимально 7 дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости <…> Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», — подчеркнул инфекционист.