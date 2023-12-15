Коклюш вернулся. Почему заболеваемость растет и как себя защитить

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Что такое коклюш?

Коклюш – острое инфекционное заболевание, которое вызывается коклюшной палочкой и передается воздушно-капельным путем. Ранние симптомы похожи на обычную простуду. В разгар болезни пациенты страдают от сильного кашля. Иногда он становится настолько тяжелым, что у больных ломаются ребра.

Также его называют болезнью 100-дневного кашля: этот симптом может сохраняться до 4 месяцев.