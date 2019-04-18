Колбаса увеличивает риск развития рака на 20%

Колбаса и бекон значительно повышают вероятность заболеть раком кишечника, доказали ученые из Оксфордского университета. Российская газета пишет , что вред от обработанного мяса сравним с негативным воздействием на организм человека плутония и алкоголя.

В исследовании участвовали около полумиллиона мужчин и женщин из Великобритании в возрасте 40−69 лет. За ними наблюдали 6 лет. У 2609 человек обнаружен колоректальный рак.

Научная работа доказала, наибольшую опасность представляло обработанное мясо — колбаса или бекон. Каждые 25 граммов такого продукта в день повышают риск заболевания раком на 20%.

Другим продуктом, влияющим на развитие колоректального рака, оказался алкоголь, особенно пиво. А вот клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, наоборот снизила риск рака кишечника.