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Здоровье

Колбаса увеличивает риск развития рака на 20%

Колбаса и бекон значительно повышают вероятность заболеть раком кишечника, доказали ученые из Оксфордского университета. Российская газета пишет, что вред от обработанного мяса сравним с негативным воздействием на организм человека плутония и алкоголя.

Колбаса и мясные деликатесы в магазине.
Колбаса и мясные деликатесы в магазине.
Анна Зайкова

В исследовании участвовали около полумиллиона мужчин и женщин из Великобритании в возрасте 40−69 лет. За ними наблюдали 6 лет. У 2609 человек обнаружен колоректальный рак.

Научная работа доказала, наибольшую опасность представляло обработанное мясо — колбаса или бекон. Каждые 25 граммов такого продукта в день повышают риск заболевания раком на 20%.

Другим продуктом, влияющим на развитие колоректального рака, оказался алкоголь, особенно пиво. А вот клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, наоборот снизила риск рака кишечника.

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