Количество скончавшихся больных с коронавирусом на Алтае остается высоким

Оперативный штаб озвучил данные по заболеваемости COVID-19 яза прошедшие сутки. Несмотря на то, что общее число новых зараженных снижается, количество смертей нет.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 176 пациентов.

Зарегистрировали 15 смертельных случаев, 13 — от COVID-19.

В Барнауле за сутки заболели 51 человек, в Бийске — 15, Рубцовске — 14, в Заринске — 9, в Новоалтайске — 7, в Славгороде и в Краснощековском районе — по 5 человек.

По четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Яровом, а также в Ельцовском, Змеиногорском, Каменском, Тальменском и Тогульском районах.

Коронавирус. Вакцина. CC0

По три инфицированных зарегистрировали в Алейском, Локтевском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском, Родинском и Чарышском районах. По два заболевших выявили в Бийском, Зональном, Калманском, Косихинском, Михайловском, Новичихинском, Павловском, Первомайском и Шелаболихинском районах.

По одному заболевшему добавилось в Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Залесовском, Заринском, Кытмановском, Рубцовском, Солтонском, Топчихинском, Третьяковском, Троицком, Тюменцевском, Усть-Калманском и Шипуновском районах.

Сколько имеет коек

По состоянию на 30 января лечение в ковидных госпиталях проходит 1699 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

В этих медучреждениях также находится на лечении 726 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, один человек — по иным причинам.

Состояние 368 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 95 пациентов.

В медучреждениях развернуто 3385 коек. К кислороду подключено 2035 коек, 328 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 959.