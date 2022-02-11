Количество заболевших COVID-19 на Алтае стремительно приближается к 5 тысячам человек в день

В Алтайском крае, по данным на 11 февраля, зарегистрировали 4616 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 человека, выздоровели 1699 человек, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 168 241 человек, в том числе 20856 ребенка. Всего умерших — 9 057 человек.

227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ -144.

60 бессимптомных вирусоносителей и 775 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией проходят амбулаторное лечение.

Минздравом края развернуто 3290 коек, к кислороду имеют подключение 2939, с ИВЛ -373. Количество резервных коек — 558.