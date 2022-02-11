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Здоровье

Количество заболевших COVID-19 на Алтае стремительно приближается к 5 тысячам человек в день

В Алтайском крае, по данным на 11 февраля, зарегистрировали 4616 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 человека, выздоровели 1699 человек, сообщает региональный оперштаб.

"Красная зона" в Диагностическом центре.
"Красная зона" в Диагностическом центре.
Дмитрий Лямзин.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 168 241 человек, в том числе 20856 ребенка. Всего умерших — 9 057 человек.

227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ -144.

60 бессимптомных вирусоносителей и 775 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией проходят амбулаторное лечение.

Минздравом края развернуто 3290 коек, к кислороду имеют подключение 2939, с ИВЛ -373. Количество резервных коек — 558.

Новые случаи

Барнаул — 2284, Алейск — 52, Алейский район — 41, Алтайский район — 32, Баевский район — 9, Белокуриха — 56, Бийск — 257, Бийский район — 23, Благовещенский район — 34, Бурлинский район — 29, Быстроистокский район — 25, Волчихинский район — 28, Егорьевский район — 37, Ельцовский район — 7, Завьяловский район — 39, Залесовский район — 32, Заринск — 70, Заринский район — 12, Змеиногорский район — 34, Зональный район — 35, Калманский район — 33, г. Камень-на-Оби -79, Каменский район — 15, Ключевский район — 14, Косихинский район — 34, Красногорский район — 32, Краснощековский район — 33, Крутихинский район — 23, Кулундинский район — 37, Курьинский район — 18, Кытмановский район — 21, Локтевский район — 39, Мамонтовский район — 33, Михайловский район — 38, Немецкий национальный район — 41, Новичихинский район — 21, г. Новоалтайск — 76, Павловский район — 27, Панкрушихинский район — 33, Первомайский район — 26, Поспелихинский район — 33, Ребрихинский район — 31, Родинский район — 34, Романовский район — 22, Рубцовск — 117, Рубцовский район — 23, г. Славгород — 49, Смоленский район — 27, Советский район — 37, Солонешенский район — 29, Солтонский район — 2, Табунский район — 11, Тальменский район — 39, Тогульский район — 6, Топчихинский район — 29, Третьяковский район — 32, Троицкий район — 30, Тюменцевский район — 24, Угловский район — 27, Усть-Калманский район — 31, Усть-Пристанский район — 18, Хабарский район — 36, Целинный район — 15, Чарышский район — 32, Шелаболихинский район — 39, Шипуновский район — 34.

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