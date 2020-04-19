Количество зараженных COVID-19 в России за сутки побило новый рекорд

19 апреля в России зафиксировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 42 853 человек, сообщают РИА Новости.

Больше всего больных выявлено в Москве — 3570 человек. В Московской области — 709 инфицированных, в Нижегородской области — 129, в Санкт-Петербурге -114. За сутки погибли 48 человек.

Всего в России от коронавируса скончался 361 человек, 3291 вылечился.

Всего в мире по данным ВОЗ COVID-19 болеют 2,1 миллиона человек.

Наибольшее число жертв — в США (там погибли более 39 тысяч человек), а также в Испании, Италии, Германии и Великобритании.

В Алтайском крае было выявлено еще 9 случаев заражения. Всего в регионе выявлено 72 заболевших в 14 муниципальных образованиях.