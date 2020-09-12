+61. Количество зараженных в Алтайском крае продолжает стабильно расти

Всего в крае 12 466 инфицированных, в том числе 990 детей до 17 лет включительно. Лечение проходят 876 человек.
Тяжелобольных 115, на аппарате ИВЛ- 49.
Из новых заболевших на 12 сентября: Барнаул — 28, Бийск — 14, Новоалтайск — 6, Яровое — 3, Заринск — 2, Камень на Оби — 1, Славгород — 1, Бурлинский, Кулундинский, Павловский, Рубцовский, Суетский, Шелаболихинский районы — по 1 человеку.
За весь период скончались 386 человек, за прошедшие сутки — 4 пациента, от COVID-19 — 2, иные причины смерти — 2 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 148 человек, по иным причинам смерти — 234 человека; на экспертизе — 4 случая.
Всего на 12 сентября под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2358 человек.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 419957 человек, за сутки — 4213.