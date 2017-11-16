Разбор. Как сохранить зрение при работе с компьютером

4 Какие упражнения можно делать?

Есть несколько методик зарядки для глаз. Разработанная профессором Аветисовым зарядка не займет больше 3 минут. Её можно делать сидя за рабочим столом, незаметно для окружающих.

Самое главное упражнение для профилактики и лечения близорукости — смотреть прямо перед собой на дальний предмет 2-3 секунды, перевести взгляд на кончик носа на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз.

Для укрепления глазных мышц нужно медленно переводить взгляд вправо, влево, вправо-вверх, влево-вниз, влево-верх и вправо-вниз, повторить 8-10 раз.

Кроме этого, делать гимнастику для шеи. Подойдет обычная школьная зарядка — повороты головы в разные стороны или ЛФК-упражнения.