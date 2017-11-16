Разбор. Как сохранить зрение при работе с компьютером

Длительная работа за монитором вызывает "компьютерный зрительный синдром" (изменения в глазном яблоке при работе с компьютером), который часто сочетается с синдромом "сухого глаза" (неспособностью глаза производить слезы). В результате увеличивается число людей с близорукостью. По статистике, от 30% до 50 % школьников плохо различают предметы на дальнем расстоянии, и с возрастом количество людей с этим заболеванием растет. Altapress.ru поговорил с офтальмологом высшей категории, врачом краевой офтальмологической клиники Викторией Кузнецовой о том, как сохранить свое зрение здоровым.
Дело не в самом компьютере, а в характере работы за ним. Когда человек долго сидит за компьютером, он смотрит близко — в экран. Глазная мышца постоянно напряжена из-за статической нагрузки. Иногда она так устает, что при взгляде вдаль мышца не может расслабиться, и человек начинает плохо видеть. Мы начинаем реже моргать, появляется сухость и дискомфорт в глазах. Статическое положение головы за компьютером вызывает остеохондроз — ухудшается кровоснабжение, начинает болеть голова, портится зрение.
Самый простой вариант — специальные таблицы, которые обычно висят в кабинете окулиста. Вы можете зайти в ближайшую оптику и проверить зрение на такой таблице самостоятельно. Если вы видите всего 6-7 строчек, то это уже отклонения и надо обращаться к врачу. Можете купить себе такую же таблицу и время от времени проверять свое зрение.
Примерно раз в час нужно давать себе отдых от монитора на 2-3 минуты и делать зарядку для глаз. Если сильно заняты, то делать такой перерыв нужно хотя бы раз-два в день. Можно просто закрыть глаза руками и посидеть 30 секунд в темноте, как будто разглядываете ночное небо. Или расслабить мышцу — посмотреть вдаль ненадолго, поморгать.
Есть несколько методик зарядки для глаз. Разработанная профессором Аветисовым зарядка не займет больше 3 минут. Её можно делать сидя за рабочим столом, незаметно для окружающих.
Самое главное упражнение для профилактики и лечения близорукости — смотреть прямо перед собой на дальний предмет 2-3 секунды, перевести взгляд на кончик носа на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз.
Для укрепления глазных мышц нужно медленно переводить взгляд вправо, влево, вправо-вверх, влево-вниз, влево-верх и вправо-вниз, повторить 8-10 раз.
Кроме этого, делать гимнастику для шеи. Подойдет обычная школьная зарядка — повороты головы в разные стороны или ЛФК-упражнения.
Вести активный образ жизни. Подойдут лыжи, коньки, бассейн и гимнастика. Идеальным вариантом будут теннис и бадминтон — глаза постоянно смотрят то близко, то далеко. Полезно больше ходить пешком после работы.
В аптеке можно купить комплексы витаминов для тех, у кого высокие зрительные нагрузки. Важно правильно питаться — употреблять витамин А, которого много в морковке, во всех желтых и оранжевых фруктах; свеклу.
Нужно правильно подобрать очки и контактные линзы. Если в оптике нет нужных вариантов или они вам не подходят, в краевой офтальмологической клинике есть контактная лаборатория, где изготавливают индивидуальные линзы на заказ, например, для людей с астигматизмом.
Как минимум раз в год. Если вы чувствуете, что ваше зрение ухудшается или появляется дискомфорт в глазах, не стоит покупать в аптеке капли, лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы предотвратить серьезные ухудшения на ранней стадии.
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