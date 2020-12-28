Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -36°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

«Кому как повезет»: ученые продолжают пугать мутировавшим штаммом коронавируса

Профессор Школы системной биологии Анча Баранова заявила, что перенесшие коронавирусную инфекцию в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, передает РИА «Новости».

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

Она пояснила, что переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения, несмотря на наличие антител.

«Кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — сказала Баранова.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость