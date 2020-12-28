«Кому как повезет»: ученые продолжают пугать мутировавшим штаммом коронавируса

Она пояснила, что переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения, несмотря на наличие антител.
«Кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — сказала Баранова.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.