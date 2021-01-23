В алтайских госпиталях осталось меньше тысячи резервных коек для ковидных больных

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 193 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 282 пациента, умерло 14 человек. 11 из них от COVID-19. Об этом 23 января сообщил краевой оперштаб.

Количество пациентов в тяжелом состоянии за сутки уменьшилось — 380 (-9), из них 115 человек на ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 842 человека, 851 пациент с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших COVID-19 в крае — 37 509 человек, выздоровевших — 33 559, умерших — 1 841 человек.

Всего в крае минздрав развернул 3 615 коек. Из них свободны — 922.

Новые случаи: