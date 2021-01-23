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Здоровье

В алтайских госпиталях осталось меньше тысячи резервных коек для ковидных больных

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 193 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 282 пациента, умерло 14 человек. 11 из них от COVID-19. Об этом 23 января сообщил краевой оперштаб.

Госпиталь. Новоалтайск.
Госпиталь. Новоалтайск.
Дмитрий Лямзин.

Количество пациентов в тяжелом состоянии за сутки уменьшилось — 380 (-9), из них 115 человек на ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 842 человека, 851 пациент с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших COVID-19 в крае — 37 509 человек, выздоровевших — 33 559, умерших — 1 841 человек.

Всего в крае минздрав развернул 3 615 коек. Из них свободны — 922.

Новые случаи:

  • Барнаул — 53,
  • Бийск и Рубцовск — по 14 заболевших,
  • Славгород — 7,
  • Заринск — 6,
  • Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Локтевский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Баевский, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Мамонтовский, Поспелихинский, Тальменский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Новичихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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