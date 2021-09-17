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Здоровье

Коронавирус эволюционирует, чтобы еще быстрее находить «жертв»

Варианты коронавируса продолжают совершенствоваться при перемещении по воздуху. Они эволюционируют, чтобы быстрее находить «жертв».

Маска. Девушка.
Маска. Девушка.
ССО.

Люди, инфицированные штаммом «альфа», выпускают в воздух от 43 до 100 раз больше вируса, чем люди, инфицированные другими вариантами, установили исследователи.

«Альфа» появился еще до штамма «дельта», который сейчас считается более заразным. О нем ученые данные, однако, не предоставили.

О масках

Эксперты также установили — простые тканевые и специальные хирургические маски снижают количество вируса, попадающего в воздух вокруг инфицированных людей, примерно наполовину, пишет «Росбалт».

Ученые призывают обеспечить лучшую вентиляцию и носить плотно прилегающие маски в дополнение к вакцинации, чтобы помочь остановить распространение вируса.

Данные предоставили ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда, материал представлен в журнале Clinical Infectious Diseases.

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