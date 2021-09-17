Коронавирус эволюционирует, чтобы еще быстрее находить «жертв»

Варианты коронавируса продолжают совершенствоваться при перемещении по воздуху. Они эволюционируют, чтобы быстрее находить «жертв».

Люди, инфицированные штаммом «альфа», выпускают в воздух от 43 до 100 раз больше вируса, чем люди, инфицированные другими вариантами, установили исследователи.

«Альфа» появился еще до штамма «дельта», который сейчас считается более заразным. О нем ученые данные, однако, не предоставили.

О масках

Эксперты также установили — простые тканевые и специальные хирургические маски снижают количество вируса, попадающего в воздух вокруг инфицированных людей, примерно наполовину, пишет «Росбалт».

Ученые призывают обеспечить лучшую вентиляцию и носить плотно прилегающие маски в дополнение к вакцинации, чтобы помочь остановить распространение вируса.

Данные предоставили ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда, материал представлен в журнале Clinical Infectious Diseases.