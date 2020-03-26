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Коронавирус

Коронавирус и гречка: как в период пандемии можно использовать популярный продукт

Гречка в России является одним из тех товаров, который обычно буквально сметают с полок магазинов в тяжелые времена. Сегодня падение курса рубля совпало с пандемией коронавируса, а потому во многих торговых сетях гречку раскупили. В контексте того, что россияне решили запастись этим продуктом впрок, рассказываем, как еще можно использовать гречку, кроме как употребить в пищу.

Гречневая крупа.
Гречневая крупа.
mcx.ru

Гречка от боли в горле и насморка

Сухую крупу нужно разогреть на сковороде. После насыпать ее в матерчатый мешочек или чулок и приложить к шее или переносице.

Гречневая мазь от трудно заживающих ран и нарывов

Крупу перемолоть на кофемолке и добавить к ней немного воды. Получившуюся смесь намазать на больное место. Иногда вместо воды добавляют отвар чистотела.

Гречишный массаж

Гречишный массаж делается только в специализированных салонах.

Крупу нагревают в специальных емкостях и насыпают небольшими порциями в тканевые мешочки. Их располагают на проблемных зонах тела. Это воздействует на капилляры кожи и улучшает микроциркуляцию крови.

III Чемпионат Сибирского Федерального округа по массажу
III Чемпионат Сибирского Федерального округа по массажу
Олег Богданов

Гречневый пилинг

Благодаря гречневому пилингу, не травмирую эпидермис, удаляются ороговевшие клетки. А тонизирующий эффект разглаживает мелкие морщины и активирует поступление кислорода и минералов к мембранам клеток.

Состав:

1 ст. ложка гречневой муки;

3 ст. ложки сока вишни.

Применение: гречневую муку добавить в вишневый сок и тщательно перемешать. Плотным слоем намазать на лицо и через 4−7 минут смыть. Повторять 1 раз в 3 недели.

Гречневая маска против морщин

Гречка способствует выведению токсинов и продуктов распада.

Состав:

14 гр. гречневой каши;

20 капель миндального масла;

желток.

Применение: предварительно сварить рассыпчатую кашу. Добавить в нее желток и масло. Лицо три минуты распаривать компрессом. После чего на полчаса обильно нанести смесь на всю поверхность без исключений.

Делай маски два раза в неделю.
Делай маски два раза в неделю.
опубликовано на yapokupayu.ru

Гречневая маска от мешков под глазами

С отечностью и припухлостью поможет справиться маска из гречневой муки. Эту процедуру женщинам после 30 повторять не реже двух раз в месяц.

Состав:

10 гр. гречневой муки;

5 мл сока петрушки;

20 мл зеленого чая.

Применение: муку залить свежезаваренным чаем и добавить сок петрушки. Равномерно распределить состав на закрытых веках. Держать маску на лице от 5 до 8 минут.

Гречневая крупа.
Гречневая крупа.
СС0

Маска из гречки для чувствительной кожи

Гречневая крупа хорошо подходит для очищения чувствительной кожи.

Состав:

15 гр. гречневой муки;

25 мл кефира;

5 гр. глины.

Применение: муку смешать с кефиром и глиной. Нанести на лицо, избегая попадания на веки. Подержать 7−8 минут и смыть.

Увлажняющая маска из гречки

Маска помогает смягчить и увлажнить кожные покровы. Применяются не менее трех раз в месяц.

Состав:

5 гр. гречневой муки;

10 мл сливок;

банан.

Применение: тщательно растолочь фрукт и добавить к нему сливки и муку. На 25 минут нанести состав на распаренное лицо. Остатки убрать ватным диском.

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