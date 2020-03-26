Коронавирус и гречка: как в период пандемии можно использовать популярный продукт

Гречка от боли в горле и насморка
Сухую крупу нужно разогреть на сковороде. После насыпать ее в матерчатый мешочек или чулок и приложить к шее или переносице.
Гречневая мазь от трудно заживающих ран и нарывов
Крупу перемолоть на кофемолке и добавить к ней немного воды. Получившуюся смесь намазать на больное место. Иногда вместо воды добавляют отвар чистотела.
Гречишный массаж
Гречишный массаж делается только в специализированных салонах.
Крупу нагревают в специальных емкостях и насыпают небольшими порциями в тканевые мешочки. Их располагают на проблемных зонах тела. Это воздействует на капилляры кожи и улучшает микроциркуляцию крови.
Гречневый пилинг
Благодаря гречневому пилингу, не травмирую эпидермис, удаляются ороговевшие клетки. А тонизирующий эффект разглаживает мелкие морщины и активирует поступление кислорода и минералов к мембранам клеток.
Состав:
1 ст. ложка гречневой муки;
3 ст. ложки сока вишни.
Применение: гречневую муку добавить в вишневый сок и тщательно перемешать. Плотным слоем намазать на лицо и через 4−7 минут смыть. Повторять 1 раз в 3 недели.
Гречневая маска против морщин
Гречка способствует выведению токсинов и продуктов распада.
Состав:
14 гр. гречневой каши;
20 капель миндального масла;
желток.
Применение: предварительно сварить рассыпчатую кашу. Добавить в нее желток и масло. Лицо три минуты распаривать компрессом. После чего на полчаса обильно нанести смесь на всю поверхность без исключений.
Гречневая маска от мешков под глазами
С отечностью и припухлостью поможет справиться маска из гречневой муки. Эту процедуру женщинам после 30 повторять не реже двух раз в месяц.
Состав:
10 гр. гречневой муки;
5 мл сока петрушки;
20 мл зеленого чая.
Применение: муку залить свежезаваренным чаем и добавить сок петрушки. Равномерно распределить состав на закрытых веках. Держать маску на лице от 5 до 8 минут.
Маска из гречки для чувствительной кожи
Гречневая крупа хорошо подходит для очищения чувствительной кожи.
Состав:
15 гр. гречневой муки;
25 мл кефира;
5 гр. глины.
Применение: муку смешать с кефиром и глиной. Нанести на лицо, избегая попадания на веки. Подержать 7−8 минут и смыть.
Увлажняющая маска из гречки
Маска помогает смягчить и увлажнить кожные покровы. Применяются не менее трех раз в месяц.
Состав:
5 гр. гречневой муки;
10 мл сливок;
банан.
Применение: тщательно растолочь фрукт и добавить к нему сливки и муку. На 25 минут нанести состав на распаренное лицо. Остатки убрать ватным диском.