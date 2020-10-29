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29 октября
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Коронавирус может маскироваться под антитела

Коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжелому ходу заболевания COVID-19.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Специалисты Врачебно-хирургического колледжа Колумбийского университета исследовали, как как вирусные белки могут имитировать трехмерную структуру белков организма, чтобы помочь вирусу завершить весь свой жизненный цикл в клетках-хозяевах.

«Вирусы используют мимикрию по той же причине, что и растения и животные. Их цель — обман. Мы выдвинули гипотезу, что выявление похожих вирусных белков даст нам ключ к разгадке того, каким образом вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывают заболевание», — сказал доцент университета.

Для поиска вирусных имитаторов специалисты использовали программу, аналогичную ПО для трехмерного распознавания лиц, сообщает международный агрегатор научных новостей eurekalert.org.

С помощью суперкомпьютера исследователи просканировали более 7 тыс. вирусов. Ученым удалось обнаружить 6 млн примеров вирусной мимикрии.

«Оказалось, что мимикрия — более распространенная стратегия среди вирусов, чем мы могли себе это представить. Она используется всеми видами вирусов независимо от размера вирусного генома. При этом не важно, как вирус реплицируется в хозяйской клетке. И не важно, заражает ли он бактерии, растения, насекомых или нас с вами», — отметил один из исследователей.

Биологи установили — некоторые типы вирусов используют мимикрию больше остальных. И активнее всего в этом преуспели именно коронавирусы.

Они имитируют свыше 150 белков, в том числе те из них, которые контролируют свертывание крови или активируют комплемент (набор иммунных белков, который нацеливает патогены на разрушение организма), пишет News.ru.

Исследование функций и мимикрии вирусных белков помогает понять, что именно в изучении биологии самого вируса и кроется ответ на вопрос, как вирусы вызывают заболевания и кто из людей сильнее подвергается наибольшему риску.

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