Коронавирус не сдает позиции: в Алтайском крае выявлены еще 65 заразившихся ковидом

При этом, за последние сутки выздоровели 99 пациентов, умерло — 10 человек.
На сегодняшний день на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 700 жителей Алтайского края. Среди них 184 тяжелобольных, 78 — подключенных к аппаратам ИВЛ.
Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Минздравом края развернул 1306 коек, к кислороду имеют подключение 1229, с ИВЛ — 225. Резервных коек: 397.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе бессимптомные.
Динамика по районам:
- 20 заболевших — Барнаул
- 7 — Бийск
- 5 — Рубцовск
- 2 — Славгород, Бийский, Егорьевский, Ключевской, Локтевский, Павловский районы
- 1 — Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Смоленский, Советский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский районы
Из общего числа заболевших 491 случай — завозной, в том числе 200 — из-за рубежа; 30833 — по контакту с ранее заболевшими лицами.
В Алтайский край для медицинских организаций поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет. Сегодня, 8 мая, прививается 203 419 (+ 2 092) человек. Из них 59 450 человек получили первую прививку, 143 969 обратившихся полностью привиты.