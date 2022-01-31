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Здоровье

Коронавирус объявлен международной ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV). По его итогам стало известно, что все гораздо серьезнее, чем предполагали некоторые медики.

Вирус.
Вирус.
Eneas De Troya, CC BY 2.0, part from original.

Специальное заявление ВОЗ оперативно размещено на сайте организации.

В нем сказано, что коронавирус уже превзошел по масштабам атипичную пневмонию и быстро распространяется по Китаю, а также ряду других стран Азии. По последним данным от болезни скоропостижно скончались уже 170 человек. Заражены им около 6 тыс. человек.

В связи с этими обстоятельствами ВОЗ объявляет коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Тедрос Гебрейеус, генеральный директор ВОЗ:

Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой, — цитируют главу ВОЗ сайт РБК.

Пока ВОЗ не считает необходимым ограничить передвижение товаров и путешествия людей в связи со вспышкой эпидемии. Но не исключено, что эти меры также потребуются в дальнейшем.

Отметим, что единичные случаи заражения уже зафиксированы в США, Сингапуре, Южной Корее, а также некоторых странах Европы.

Минздрав России таких проявлений болезни на территории страны пока не выявил. Но премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о закрытии восточной границы с Китаем.

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