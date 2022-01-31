Коронавирус объявлен международной ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV). По его итогам стало известно, что все гораздо серьезнее, чем предполагали некоторые медики.

Специальное заявление ВОЗ оперативно размещено на сайте организации.

В нем сказано, что коронавирус уже превзошел по масштабам атипичную пневмонию и быстро распространяется по Китаю, а также ряду других стран Азии. По последним данным от болезни скоропостижно скончались уже 170 человек. Заражены им около 6 тыс. человек.

В связи с этими обстоятельствами ВОЗ объявляет коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Тедрос Гебрейеус, генеральный директор ВОЗ:

Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой, — цитируют главу ВОЗ сайт РБК.

Пока ВОЗ не считает необходимым ограничить передвижение товаров и путешествия людей в связи со вспышкой эпидемии. Но не исключено, что эти меры также потребуются в дальнейшем.

Отметим, что единичные случаи заражения уже зафиксированы в США, Сингапуре, Южной Корее, а также некоторых странах Европы.

Минздрав России таких проявлений болезни на территории страны пока не выявил. Но премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о закрытии восточной границы с Китаем.