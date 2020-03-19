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Здоровье

Коронавирус все ближе. Первую заболевшую зарегистрировали в Новосибирске

В Новосибирске официально подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией, пишет НГС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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«За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области» говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Известно, что женщина находилась в Париже с 3 по 11 марта. Симптомы заболевания она почувствовала 11 марта — першение в горле и температура 37,3. 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта.

Из аэропорта женщину сразу госпитализировали в инфекционную больницу и поместили в бокс. Там у нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске она не контактировала ни с родственниками, ни со знакомыми.

Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. У нее уже нет температуры.

Полиция отработала список пассажиров, которые летели с заболевшей в одном самолете. Медики вышли по адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал.

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