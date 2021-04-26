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Здоровье

Коронавирусный шторм: на индийских улицах сжигают трупы зараженных ковидом

Страны мира начали предлагать помощь Индии, которая не справляется с пандемией коронавируса.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

В стране с населением более 1,3 млрд за день обнаружили 349,6 тыс. новых больных. <Для сравнения — во всем мире 830 тыс.>

По словам главы правительства Наредры Моди, страну сотрясает «коронавирусный шторм», передает Reuters.

Смертельных случаев очень много — в столице Нью-Дели человек умирает от COVID каждые четыре минуты. В сутки по стране «набегает» 2 тыс. летальных исходов.

В больницах не хватает кислорода, пишет «Росбалт». Скончавшихся от инфекции уже невозможно «нормально» кремировать — в связи с выходом из строя печей крематориев трупы сжигают на улице.

Причиной резкого взлета заболеваемости считаются мутировавшие и, вероятно, более устойчивые перед вакцинами штаммы: «южноафриканский», «британский» и «бразильский» (последний — с двойной мутацией).

Страну охватила паника. Это самый разрушительный кризис в области здравоохранения в Индии.

Системные сбои проявляются повсюду.

В Индии проживает 1 381 790 000 человек.

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