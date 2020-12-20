Кошмар перед Рождеством. В Лондоне ввели локдаун из-за новой мутации коронавируса

В Лондоне и ряде регионов Англии введут самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон сообщил, что в Британии выявили новую мутацию коронавируса. Она на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант.

При этом он отметил, что пока нет данных, что новая мутация вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.

«Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну. <…> На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями», — сказал Джонсон.

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.