Котлеты, рулеты. Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей. Советы опубликованы на сайте ведомства.

С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита, А и других болезней. Часто причинами становятся нарушения технологии приготовления блюд, не правильное хранение.

Наиболее опасными продуктами питания являются салаты заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень, плохо промытые фрукты и овощи.

Чтобы не заболеть в праздничные дни, Роспотребнадзор рекомендует готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если приходится приобретать готовую пищу в магазине, стоит обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации.

Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты.

Тщательно мойте руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, используйте отдельные разделочные доски и ножи — для «сырого» и «готового», тщательно промывайте кипятком зелень, овощи и фрукты. Не стоит заранее готовить рубленное мясо, а в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.