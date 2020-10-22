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Здоровье

Коварный коронавирус сразил губернатора Кузбасса

Накануне в Instagram появился пост губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о том что он заболел коронавирусом вместе с супругой.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в проруби.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев в проруби.
instagram.com/sergey_tsivilev

Цивилев сообщил, что у них «повышенная температура, легкий кашель, насморк».

Губернатор и его жена самоизолировались и будут лечиться на дому, пишет bfm.ru. Также губернатор призвал всех соблюдать меры безопасности, поскольку «коронавирус реален».

«Основная задача правительства в настоящее время — нормальное функционирование системы здравоохранения. Для этого необходимо снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на оказании помощи пациентам. Второй не менее важный вопрос, решением которого мы также занимаемся, — обеспечение региона необходимыми медпрепаратами», — написал Цивилев.

Под постом жители Кузбасса помимо пожеланий здоровья, стали писать о своих проблемах в условиях пандемии.

«А как же все остальные? Мая мама заболела, отправили ее по скорой в больницу с температурой, до утра она провела в приемом покое, а утром ее осмотрел врач и сказал, что у нее двухсторонняя пневмония и отправил домой, а тест на коронавирусу взяли спустя неделю. У Вас конечно взяли в первую очередь и бесплатно», «Прошу, помогите нам осуществлять нормальный отпуск препаратов. Из-за маркировки, будь она неладна, мы не можем вовремя отпустить препараты больным людям», — пишут комментаторы.

Кто-то предложил губернатору пройти курс лечения в больнице Анжеро-Судженска — чтобы не по отчетам «замов» узнать о проблемах медицины сегодня.

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