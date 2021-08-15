Ковид не сдается: 21 человек умер от коронавируса за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 89 пациентов, умерло 23 человека, от ковида — 21, сообщает оперштаб.

География заболевания: Барнаул — 90, Бийск — 37, Бийский район — 13, Алейск — 11, Заринск — 10, Рубцовск, Змеиногорский район — по 8 заболевших, Ребрихинский район — 6, Заринский, Михайловский районы — по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Волчихинский район — по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Романовский, Солонешенский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский районы- по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По состоянию на 15 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2851 человек.

Кроме этого, 505 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с ковидом, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 797, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 216.