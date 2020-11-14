Ковид не сдается в Алтайском крае: 237 новых случаев и девять смертей

Зафиксировано выздоровлений — 184, смертей с подтвержденным коронавирусом — 9 человек.
Новые случаи
Барнаул — 77, Заринск — 12, Бийск, Рубцовск — по 11 заболевших, Новоалтайск — 10, Славгород — 9, Алейск, Ключевской, Первомайский районы — по 6 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы — по 5 заболевших, Благовещенский, Залесовский, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Яровое — по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Михайловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Краснощековский, Курьинский, Новичихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 2 заболевших, Егорьевский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.